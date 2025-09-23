Der CSD Stendal 2025 setzt ein Zeichen gegen Queerfeindlichkeit. Trotz wachsender Anfeindungen zeigt die Veranstaltung, wie wichtig Sichtbarkeit, Solidarität und Vielfalt für queere Menschen in Sachsen-Anhalt sind.

CSD Stendal 2025: Zeichen gegen Queerfeindlichkeit und für mehr Sichtbarkeit

Beim Christopher Street Day 2024 sind in Stendal rund 200 queere Menschen durch die Stadt gezogen.

Stendal. - „Die Anfeindungen im Alltag haben zugenommen“, sagt Falko Jentsch. Er spricht von Hass und Ausgrenzung gegenüber Menschen, die queer leben, also nicht heterosexuell sind. Mit dem Christopher Street Day (CSD) am Sonnabend, 27. September, in Stendal soll laut dem Veranstalter „ein Zeichen der Hoffnung“ gesetzt werden.