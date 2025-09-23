Anastasia Jahnke gewinnt den Kreisentscheid im Vorlesewettbewerb „Lesekrone“ und zieht ins Landesfinale ein. Leicht hat sich die Jury die Entscheidung aber nicht gemacht.

Die beste Vorleserin in der Börde: Mädchen aus Ummendorf gewinnt Kreisentscheid

Anastasia Jahnke (2.v.r.) wurde von der Jury als beste Vorleserin im Bördekreis gekrönt. Aber auch Lola Sue Kolm (v.l.), Mia Schreiber und Mats Jeremias können auf ihre Leseleistung stolz sein.

Haldensleben - Wer ist der beste Vorleser in der Börde? Um das herauszufinden, sind beim Kreisentscheid für den landesweiten Vorlesewettbewerb „Lesekrone“ die vier besten Vorleserinnen und Vorleser von Grundschulen aus Oschersleben, Haldensleben, Wanzleben und Wolmirstedt in der Haldensleber Stadt- und Kreisbibliothek gegeneinander angetreten.