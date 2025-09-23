Vorlesewettbewerb Lesekrone Die beste Vorleserin in der Börde: Mädchen aus Ummendorf gewinnt Kreisentscheid
Anastasia Jahnke gewinnt den Kreisentscheid im Vorlesewettbewerb „Lesekrone“ und zieht ins Landesfinale ein. Leicht hat sich die Jury die Entscheidung aber nicht gemacht.
23.09.2025, 13:00
Haldensleben - Wer ist der beste Vorleser in der Börde? Um das herauszufinden, sind beim Kreisentscheid für den landesweiten Vorlesewettbewerb „Lesekrone“ die vier besten Vorleserinnen und Vorleser von Grundschulen aus Oschersleben, Haldensleben, Wanzleben und Wolmirstedt in der Haldensleber Stadt- und Kreisbibliothek gegeneinander angetreten.