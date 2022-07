Dann kommen mobile Impfteams in Stendal zum Einsatz

Die Tage des Impfzentrums in Stendal sind gezählt. Der Landrat Patrick Puhlmann erklärt, wie es mit den Corona-Impfungen weitergeht.

Das Impfzentrum in der Osterburger Straße in Stendal wird bald geschlossen.

Stendal - Das Impfzentrum des Landkreises Stendal ist am Freitagabend, 24. September, Geschichte. In der letzten September-Woche werden Zelte, Rampen und alles, was dazugehört, abgebaut, informierte der Landrat Patrick Puhlmann (SPD) bei einer Pressekonferenz.