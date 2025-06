Stendal feiert vom 13. bis 15. Juni das Rolandfest. Was Gäste vor dem Festbesuch wissen sollten.

Das Rolandfest 2025 in Stendal kann beginnen

Für das Rolandfest 2025 in Stendal wird am 12. Juni auf dem Marktplatz die Hauptbühne aufgebaut.

Stendal. - Die Innenstadt ist dicht. Das Rolandfest in Stendal wird am 13. Juni eröffnet. Auf diese Dinge sollten Besucher bei drei Tagen voller Spaß, Tanz und Musik achtgeben.

Die traditionell auf dem Sperlingsberg aufgebaute Bühne ist zum Parkplatz Wüste Worth umgezogen. Der Sperlingsberg wird noch bis zum Herbst saniert und ähnelt derzeit mehr einem überdimensionierten Sandkasten als einer Veranstaltungsfläche. Auf der Bühne Wüste Worth präsentieren sich Stendals Lokalmatadore wie die Band „Tick2Loud“ Freitagabend, die Musik- und Kunstschule mit verschiedenen Acts am Sonnabend ab 16 Uhr sowie die Musikschüler der Musikerfabrik „Frank Wedel“ am Sonntag ab 13.30 Uhr.

Neuerung beim Rolandfest 2025 in Stendal: Die Sperlingsbergbühne steht dieses Jahr auf dem Parkplatz Wüste Worth. Foto: Mike Kahnert

Entsprechend wird es für Autofahrer in der Straße Wüste Worth kein Durchkommen geben. Auch die Brüderstraße ist gesperrt. Sie ist Teil des Festgebietes. Auf dem großen Parkplatz wurden Fahrgeschäfte aufgebaut. Der Schaustellerbereich kann Freitag, 13. Juni, ab 14 Uhr besucht werden.

Der Schaustellerbereich des Rolandfestes in Stendal befindet sich 2025 auf dem Parkplatz zwischen Deichstraße und Brüderstraße. Foto: Mike Kahnert

Ein Blick aufs Festgebiet für das Rolandfest in Stendal samt Straßensperren, Parkplätzen und Bühnen. Grafik: MRM/Kroschel

Wer der Brüderstraße folgt, wird unmittelbar zum Marktplatz und zur Hauptbühne gelangen. Das Programm beginnt dort Freitag um 18 Uhr mit DJ Chris Garden und der Partyband Flugmodus. Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) eröffnet das Rolandfest gemeinsam mit Roland und seiner Ida um 20 Uhr. Einen Tag später zur gleichen Zeit beginnt die Rolandfest-Party-Nacht. Am Sonntag dürfen sich Festbesucher zum Abschluss des Wochenendes auf Schlagersängerin Annemarie Eilfeld freuen, die ab 17 Uhr auftritt. Vorsicht: Es soll Sonntag gewittern.

Rolandfest 2025 in Stendal: Feuershow auf dem Winckelmannplatz

Wem die fürs Wochenende angesagten 30 Grad noch nicht heiß genug sind, schaut beim Winckelmannplatz vorbei. Dort gibt Araga Mysteria Freitag und Sonnabend je um 22 Uhr und Mitternacht ihre Feuershow zum Besten. Märchen, Kaspertheater und eine Clownshow runden das Familienangebot auf dem Mittelaltermarkt ab. Musikalisch unterhält abends die Band „Collec-Tiv“ mit Reggae, Rock & Humpa das Publikum.

Da die Innenstadt für Autos gesperrt ist, könnte der Parkraum in unmittelbarer Festnähe schnell knapp werden. Kostenfreie Parkplätze gibt es am Nordwall, auf dem Schützenplatz und vor dem Restaurant Athos (Bruchweg). Wer bereit ist, ein paar Minuten mehr zu laufen, kann sein Glück auf der Stadtseeallee und im Uchtewall probieren. Geheimtipp: Der Bahnhofsparkplatz in der Lüderitzer Straße ist circa zehn bis 15 Fußminuten vom Festgebiet entfernt und hat wegen seiner Lage südlich der Gleise häufig noch freie Stellflächen.

Betonbarrieren wurden in Stendal am Rande des Festgebietes des Rolandfestes 2025 platziert. Foto: Mike Kahnert

Zuletzt ein Wort zur Sicherheit: Die Stadt Stendal investiert für das Rolandfest einen fünfstelligen Betrag in Betonbarrieren und Sicherheitspersonal. Die Zufahrt für Einsatzkräfte werde der Stadtverwaltung zufolge gewährleistet. Einem störfreien, aber vor allem spaßigen Rolandfest sollte somit nichts im Wege stehen.