Die Bewohner eines Miethauses in Stendal können teilweise ihre Wohnungen nicht verlassen, da seit Wochen der Fahrstuhl nicht mehr funktioniert. Viele Mieter sind auf Rollatoren angewiesen.

Defekter Fahrstuhl: Mieter in Stendal können Wohnungen nicht mehr verlassen

Stendal - Ines Wisniewski ist sauer. Ihre Mutter wohnt in einer Mietwohnung in der Nicolaistraße in Stendal, die als altersgerecht gilt. Doch altersgerecht lebt es sich dort schon seit langem nicht mehr.