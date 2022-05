„Der letzte Hilfe Kurs“: Grundschüler in Stendal sprechen über ihre Trauererfahrungen

Stendal - „Ich war erstaunt darüber, wie viele meiner Mitschüler bereits jemanden verloren haben, der ihnen wichtig war“, sagt der zehnjährige Willi. Er und seine Klassenkameraden der 4c der Bilingualen Grundschule Altmark in Stendal nahmen am Projekt „Der Letzte Hilfe Kurs“ teil. Gundis Gebauer und Susanne Kanemeier, Koordinatorinnen des ambulanten Hospizdienstes in Stendal, organisierten den etwas anderen Schultag.

Das Kurzseminar soll Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 8 und 16 Jahren den Umgang mit schwerkranken Menschen am Lebensende vermitteln und ihnen Angst vor Trauer und Tod nehmen. Die Mädchen und Jungen sollen lernen, dass Sterben Normalität ist und zum Leben gehört.

Zu Beginn des Schulvormittags stellte sich heraus, dass nur einer der 15 Viertklässler noch nicht mit einem Todesfall im näheren Umfeld konfrontiert wurde. Zu den übrigen 14 gehören Willi und Konstantin. Willi verlor vor wenigen Monaten seinen Großvater und Konstantin seinen „Lieblingshasen“. So ist ihnen das Gefühl der Trauer nicht unbekannt. Trotz der Erfahrung „mag ich es nicht, über den Tod zu sprechen“, sagt Konstantin. „Es ist ein schwieriges Thema“, fügt Willi hinzu.

„Der Letzte Hilfe Kurs“: Eltern in Stendal sehen das Projekt positiv

Aus diesen Gründen sind beide froh, dass Gundis Gebauer und Susanne Kanemeier offen und ehrlich mit ihnen über Tod und Sterben sprechen. Auch die Eltern hätten sich bei der Vorstellung des Projekts offen und erleichtert darüber gezeigt, dass Fachleute die Schule besuchen, sagt Birgit Richter, Klassenlehrerin.

Um die Grundschüler langsam an den Themenkomplex heranzuführen, sprachen die Mitarbeiterinnen des Hospizdienstes über die zahlreichen Gefühle, die ein Mensch haben kann. Einige Kinder beschrieben Situationen, bei denen sie zum Beispiel Angst oder Freude empfinden. „Gefühle sind erlaubt“, sagt Gundis Gebauer zur Klasse. „Reaktionen auf Gefühle lassen sich steuern, aber Gefühle sind in jedem Fall da.“

Damit die Kinder noch tiefer in ihre Gefühlswelt eintauchen konnten, malten sie einen Gefühlsregenbogen. „Mein Regenbogen hat sechs Farben“, sagt Willi. „So bedeutet Grün Hoffnung und das Auge in der Mitte symbolisiert, dass man traurig sein muss, aber in der Trauer keine Dinge tun sollte, die sich nicht mehr rückgängig machen lassen.“ Konstantin wählte Hellblau für Nervosität, Gelb für Freude und Grün für Übelkeit.

„Der Letzte Hilfe Kurs“: Wo Betroffene Hilfe bekommen können

Anschließend wurde thematisiert, wo ein schwerkranker Mensch lebt. Das kann im Krankenhaus, im Alten- und Pflegeheim und zu Hause sein. Ebenso erklärte Gundis Gebauer und ihre Kollegin, wie das Hilfsnetzwerk funktioniert und welche Angebote zur Verfügung stehen. Im nächsten Themenblock ging es um Beschwerden und Symptome, die ein Sterbender möglicherweise hat. Einige Patienten leiden zum Beispiel unter Schmerzen, Atemnot und Schlafstörungen. Auch kann der Appetit des Erkrankten immer mehr abnehmen, je schlechter der Gesundheitszustand wird. Viele Betroffene leiden unter einem trockenen Mund, weil sie durch ihn atmen. Daher ist es wichtig, dass der Mund befeuchtet und gepflegt wird, damit der Patient essen und trinken kann.

Am Ende des Schulvormittags sprach die Gruppe über die verschiedenen Bestattungsmöglichkeiten, wie Menschen Abschied nehmen und darüber, wie sie ihre Trauer bewältigen können. Als Willi erfuhr, dass sein Großvater gestorben ist, hat er versucht, sich vom Schmerz abzulenken. „Ich habe ein Buch gelesen, ein Spiel gespielt und darüber geredet.“

Auch wenn das Kurzseminar am Mittag beendet war, planen Gundis Gebauer und Susanne Kanemeier am Donnerstag (10. Februar) mit der 4c einen Gang zum Friedhof in Stendal. Der Tag wurde nicht zufällig ausgewählt, denn am Donnerstag ist „Tag der Kinderhospizarbeit“. Auf dem Friedhof können die Schüler Fragen zur Erdbestattung stellen und erfahren, warum einige Gräber mit vielen Blumen geschmückt sind.