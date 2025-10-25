An der Neuverfilmung des Klassikers „Der Schimmelreiter“ von Theodor Storm haben mehr als 80 Statisten aus Stendal und Umgebung mitgewirkt. Wird der Film in der Altmark gezeigt?

Der Schimmelreiter mit Annette Frier - wann wird der Film in Stendal gezeigt?

Spielen in der Neuverfilmung von Theodor Storms „Der Schimmelreiter“ mit (von links): Annette Frier, Max Hubacher, Olga von Luckwald und Nico Holonics.

Stendal - Wenn es draußen kälter wird, setzen sich viele Menschen in ihre gute Stube, genießen die Wärme und schauen vielleicht einen Film, in dem es besonders kalt und stürmisch zugeht. „Der Schimmelreiter“ ist solch ein Film.