Der verschwundene Elbe-Uchte-Radweg bei Bismark

In der Einheitsgemeinde Bismark weisen zahlreiche Schilder auf die Nutzung des Elbe-Uchte-Radweges hin. Doch den gibt es offensichtlich nicht mehr. Jedenfalls nicht im beworbenen „Radlerland Altmark“.

Am Ortseingang von Grassau (von Schinne kommend) befindet sich eines der Schilder, das auf den Elbe-Uchte-Radweg verweist.

Bismark - Der Elbe-Uchte-Radweg scheint verschwunden. Im Radverkehrsplan 2010, seinerzeit dem ersten in Sachsen-Anhalt, war der Fahrradweg von der Elbe an die Uchtequelle noch enthalten. Zwölf Jahre später fehlt er in allen regionalen Internet-Portalen für Radwanderer. Sowohl beim Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverband (ART), der 58 Fahrrad-Routen empfiehlt (nur nicht den Elbe-Uchte-Radweg), als auch auf den Internetseiten der Stadt Arneburg, der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, der Hansestadt Stendal und der Einheitsgemeinde Bismark fehlt jeglicher Hinweis.