Trauerbeflaggung am Landgericht Stendal am Dienstag, 11. März: Das ist der Grund.

Deshalb hängen die Flaggen am Landgericht Stendal auf Halbmast

Am Landgericht Stendal hingen die Flaggen am Dienstag auf Halbmast.

Stendal. - Die Flaggen am Landgericht Stendal hingen am Dienstag, 11. März, auf Halbmast. Wofür die Trauerbeflaggung?

Der nationale Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt ist der Grund dafür, erklärt Landgerichtssprecher Michael Steenbuck. Der 11. März knüpft an den europäischen Gedenktag für die Opfer des Terrorismus an, der nach den Bombenanschlägen in Madrid vom 11. März 2004 ins Leben gerufen wurde.

Lesen Sie auch: Buschmann erinnert an Opfer terroristischer Gewalt

Bundesweit werden die obersten Bundesbehörden und ihre Geschäftsbereiche sowie die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht von Bundesbehörden unterstehen, trauerbeflaggt.