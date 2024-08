Deshalb muss der Arnimer Damm in Stendal am Sachsen-Anhalt-Tag gesperrt werden

Die Arnimer Straße in Stendal wird zum Sachsen-Anhalt-Tag gesperrt. Am Festsonntag kommt der Arnimer Damm dazu.

Stendal/vs. - Anwohner im Arnimer Damm in Stendal sollten am Festsonntag des Sachsen-Anhalt-Tages vor ihren Häusern Platz schaffen. Die Straße wird gesperrt. Für Autofahrer gibt es kein raus oder rein. Der Grund ist ein echter Hingucker.

Wegen des Festumzugs des Sachsen-Anhalt-Tages am Sonntag, 1. September, werden der Arnimer Damm und die Arnimer Straße an diesem Tag von 4 bis circa 15 Uhr gesperrt. Denn der lange Straßenzug dient als Aufstellfläche für die rund 3.000 Fußläufer und knapp 100 Fahrzeuge, die am Festumzug teilnehmen. Der startet um 11 Uhr an der Kreuzung am Stadtwerke-Gebäude.

Sperrung im Arnimer Damm soll zeitnah aufgehoben werden

Nach dem Auflösen des Festumzuges sollen die Sperrungen „zeitnah“ aufgehoben werden, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Sperrung hat auch Auswirkungen auf die Anwohner der Nebenstraßen. Die im südlichen Teil des Arnimer Damms (Krähenwinkel, Lerchenweg, Ziegelhof etc.) können in der besagten Zeit nicht mit dem Auto ein- oder ausfahren.

Selbstverständlich werde es für Rettungsfahrzeuge immer eine Möglichkeit geben, das Gebiet zu befahren, heißt es aus dem Rathaus. Anwohner aus dem nördlichen Teil (Wiesenweg, Pferdemärsche, Schweineigelweg etc.) können nur in Richtung Haferbreite mit dem Auto aus- oder einfahren.

Weitere Hinweise zu den Verkehrseinschränkungen rund um den 23. SAT: https://sat2024.stendal.de/anwohner/

Auf der Internetseite www.sat2024.stendal.de gibt es weitere Informationen rund um das Landesfest, zu den Regionaldörfern, den Themenmeilen, zum Programm und zu den Parkplätzen.