Ärger am Hauptbahnhof Streit um Taxi-Gutscheine der Bahn: Fahrgäste bleiben auf der Strecke
In Stendal verweigern Taxi-Unternehmen die Annahme von Gutscheinen der Deutschen Bahn. Warum Fahrgäste im Regen stehen und wer wirklich schuld ist.
Aktualisiert: 01.10.2025, 16:46
Stendal. - In einem Brief an die Volksstimme ärgert sich Jörg Kumpmann über Taxi-Fahrer in Stendal. Dem Tangermünder wurde ein Taxi-Gutschein von der Bahn ausgestellt. Am Taxi-Stand am Hauptbahnhof wurde ihm erklärt, dass die Fahrer diese Gutscheine nicht mehr annehmen. Die Schuld liege laut Taxi-Unternehmen bei der Deutschen Bahn.