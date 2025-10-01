Kurz vor Bundeswehrappell in Möckern: Minderjährige kippen Mobiltoiletten im Schlosspark um. Nach wiederholter Randale im Schlosspark hat Stadtbürgermeisterin Doreen Krüger jetzt Konsequenzen angekündigt.

Bürgermeisterin spricht Klartext: Wird der Schlosspark in Möckern bald überwacht?

Gut getarnt und doch Opfer von "Umstürzlern" geworden: Mobiltoiletten für den Aufstellungsappell im Schlosspark Möckern.

Möckern. - Am vergangenen Wochenende erst hatten Unbekannte am Teehaus im Schlosspark Möckern Fenster und Außenlampen zerstört, da folgte auch schon die nächste Polizeimeldung. Jugendliche haben am Montag mehrere für den Aufstellungsappell der Bundeswehr im Park bereitgestellte Dixi-Klos umgekippt. Möckerns Stadtbürgermeisterin Doreen Krüger kündigt nun Konsequenzen an. Womit Parkbesucher vielleicht bald rechnen müssen.