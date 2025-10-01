weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Zukunft des FGO in Gefahr?: Zoff um Schulleiterposten am Fallstein-Gymnasium Osterwieck: Landrat widerspricht Landesschulamt

Das Landesschulamt sorgt mit seiner Weigerung, die Schulleiter-Stelle am Fallstein-Gymnasium Osterwieck (FGO) neu zu besetzen, für Kritik und Unmut im Harzkreis. Angeblich fehlten dem FGO Schüler. Dabei sprechen die Zahlen eine andere Sprache. Welche Gefahren die Schwarzmalerei schon jetzt nach sich zieht.

Von Vera Heinrich und Dennis Lotzmann 01.10.2025, 18:00
Blick auf das Fallstein-Gymnasium Osterwieck. Dort und in der Kreisverwaltung wird die Blockadehaltung des Landesschulamtes bei der Neubesetzung des Schulleiter-Postens kritisiert.
Archivfoto: Brockenballon

Osterwieck/Magdeburg. - Seit den Sommerferien ist die Stelle des Schulleiters am Osterwiecker Fallstein-Gymnasium (FGO) vakant. Bislang weigert sich das Landesschulamt, die Position auszuschreiben. Begründet wird dies damit, dass die Schülerzahlen einen dauerhaften Fortbestand des FGO nicht erwarten ließen und sich daher kein Vertrauen in den Bestand der Leiterstelle ableiten lasse. Dem widersprechen die in der Kreisverwaltung vorliegenden Schülerzahlen.