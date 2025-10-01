Das Landesschulamt sorgt mit seiner Weigerung, die Schulleiter-Stelle am Fallstein-Gymnasium Osterwieck (FGO) neu zu besetzen, für Kritik und Unmut im Harzkreis. Angeblich fehlten dem FGO Schüler. Dabei sprechen die Zahlen eine andere Sprache. Welche Gefahren die Schwarzmalerei schon jetzt nach sich zieht.

Blick auf das Fallstein-Gymnasium Osterwieck. Dort und in der Kreisverwaltung wird die Blockadehaltung des Landesschulamtes bei der Neubesetzung des Schulleiter-Postens kritisiert.

Osterwieck/Magdeburg. - Seit den Sommerferien ist die Stelle des Schulleiters am Osterwiecker Fallstein-Gymnasium (FGO) vakant. Bislang weigert sich das Landesschulamt, die Position auszuschreiben. Begründet wird dies damit, dass die Schülerzahlen einen dauerhaften Fortbestand des FGO nicht erwarten ließen und sich daher kein Vertrauen in den Bestand der Leiterstelle ableiten lasse. Dem widersprechen die in der Kreisverwaltung vorliegenden Schülerzahlen.