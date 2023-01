Die Altmark 1923 - Ein Volk von Milliardären

Geschichte wiederholt sich. Stöhnen wir aktuell über eine zehnprozentige Inflationsrate, sah es vor 100 Jahren weitaus schlimmer aus. In mehreren Teilen berichtet die Volksstimme über die Altmark im Jahr 1923 (Teil 1):

Altmark - Die deutsche Reichsregierung hob kurz nach Beginn des Ersten Weltkrieges, am 4. August 1914, die gesetzliche Noteneinlösungspflicht der Reichsbank in Gold auf. Aus der stabilen „Goldmark“ wurde die ungedeckte Papiermark. Mit dem Ende des Krieges, 1918, hatte die Mark bereits offiziell mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren. Allerdings waren die Preise während des Krieges, außerhalb des Schwarzmarktes, kontrolliert. Eigentliche Ursache der ab 1919 anziehenden Inflation, die ab Mitte 1922 in eine Hyperinflation überging, war die massive Ausweitung der Geldmenge durch den Staat.