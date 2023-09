Hunderte Menschen säumen am Sonnabend den Sportplatz in Buch. Gäste und Aktive haben sich hier zusammengefunden. Der Landesausscheid der Feuerwehren Sachsen-Anhalt hat hier die Besten zusammengeführt.

Die besten Feuerwehren messen sich in Tangermünde

Buch - Die Kameraden der Bucher Feuerwehr sind nicht nur Gastgeber dieses Spektakels. Sie sind eine der 26 Männermannschaften, die an diesem Tag in der Disziplin Löschangriff nass an den Start gehen. Dabei war das gar nicht selbstverständlich.

Drei Wochen Training und auch Vorbereitung

Wehrleiter Christian Müller und Marten Riemann von der Bucher Wehr haben den ersten Lauf zusammen mit ihrer Mannschaft absolviert. Die Männer sind nicht ganz zufrieden mit ihrer Zeit. Immerhin haben sie in den vergangenen Wochen zweimal pro Woche für diesen Tag trainiert. Obwohl sie außer der Reihe starten, wollen sie möglichst weit vorn dabei sein. Qualifiziert hatten sie sich nicht im Abschnittsausscheid. Ihre Bereitschaft, den Landeswettkampf auf ihrem Platz stattfinden zu lassen, hatte ihnen die Möglichkeit geboten, mit dabei zu sein.

Aber nicht nur das Training der vergangenen Wochen war es, was die Kameraden in jüngster Zeit intensiv beschäftigt hatte. Als Gastgeber gab es viel zu erledigen. Telefonieren, organisieren, abholen, aufbauen, Platz vorbereiten, Bahnen einmessen. Förderverein und Wehrmitglieder haben eine lange Liste abarbeiten müssen, damit am Sonnabendmorgen alles perfekt ist.

Über die Hindernisbahn wagen sich am Sonnabend nach dem Löschangriff sechs Männer und drei Frauen. Fotos: Anke Hoffmeister

Die Technik für den Löschangriff bringt der Landesfeuerwehrverband mit. Chancengleichheit für alle ist damit gegeben. Gleiche Pumpen, gleiches Zubehör – allein die Routine und die Fitness der Teilnehmer, aber auch die Nerven entscheiden darüber, wer unter diesen Bedingungen das beste Ergebnis erzielt.

Aufregung ist der falsche Begleiter

Zu aufgeregt ist beispielsweise ein sehr junger Teilnehmer. Während seine Teamkollegen schon fast das Ziel mit den Schläuchen erreicht haben, vergisst er, die Schläuche zu verbinden. Der Lauf ist geplatzt. Wasser kommt gar nicht bis nach vorn durch. Aber auch Knoten in den Schläuchen verhindern bei anderen Teams deren Bestzeit.

Während einer der Schiedsrichter erklärt: „Auf die Startlinie treten, ist erlaubt, Drübertreten nicht. Nicht zucken. Das gilt als Fehlstart“, schaut Kerstin Jach aus Tangermünde mit ihrem Enkel Kallistus Tangelmann bei den Läufen zu. Sie erklärt dem Kleinen genau, was auf dem Platz passiert. „Ich war in der Betriebsfeuerwehr bei der Schoko“, sagt sie. Gut zehn Jahre habe sie dort gearbeitet. Zwar sei die Technik heute eine andere, doch das Prinzip ja immer noch dasselbe.

Das wissen auch Detlef Göring und Klaus Bochmann auch Miltern. Die beiden langjährigen Mitglieder der Ortswehr Miltern schauen dem Treiben zu, erinnern sich an früher, an Jahre, in denen noch jede Wehr ihre eigene Technik mitbrachte.

Neben dem Löschangriff erleben die Gäste auf dem Platz am Rande von Buch noch die Gruppenstafette der Frauen. Die Teams aus Garitz-Bornum sowie Schönhausen sind die einzigen, die hier antreten und in dieser Reihenfolge die Plätze belegen. Auf der Hindernisbahn treten sechs Männer und drei Frauen aus verschiedenen Wehren an.

Ein begehrenswerter Platz für jeden an diesem Tag – direkt am Wasser. Allerdings dürfen hier nur Kameraden während des Laufes eintauchen. AnkeHoffmeister

Damit Kameraden und Besucher einen rundum sorgenfreien Tag verbringen können, haben die Bucher nicht nur für Musik gesorgt. Essen und Trinken gibt es reichlich. Feuerwehrförderverein und Jürgen Malchau mit seinem mobilen Backofen sorgen dafür.

Gäste aus vielen Bereichen sind gekommen

Zur Eröffnung des Landeswettbewerbs am Morgen sind neben Buchs Ortsbürgermeister Erwin Keßler auch Tangermündes Ordnungsamtsleiter Michael Classe, CDU-Landtagsabgeordneter Thomas Staudt, der Beigeordnete des Stendaler Landrates Sebastian Stoll (CDU), Innenministeriums-Staatssekretär Klaus Zimmermann (CDU) sowie Karolin Braunsberger-Reinhold (CDU) und Steve Kanitz (SPD), Landrat des Altmarkkreises Salzwedel, vor Ort.

Die Ergebnisse:

Frauen – Löschangriff

1. Garitz-Bornum 30,33

2. Wiepke 32,52

3. Rosperwenda 35,47

4. Kirchscheidungen 39,48

5. Harzgerode 43,04

6. Miesterhorst 44,92

7. Schönhausen 48,80

8. Dessau/Altmark 53,03

9. Borstel 56,12

Männer – Löschangriff

1. Fahrendorf 22,65

2. Rübeland 24,13

3. Deetz-Badewitz 24,28

4. Garitz-Bornum 24,52

5. Preußen 24,59

6. Harzgerode 26,96

7. Klietz 27,02

8. Kirchscheidungen 271,0

9. Miltern 28,44

10. Schmilkendorf 29,34

11. Lüge 29,71

12. Wiepke 29,78

13. Kläden 31,09

14. Kapellenberg 31,16

15. Gröningen 33,15

16. Buch 33,16

17. Lübars 33,89

18. Stendal 34,55

19. Rhoden 35,05

20. Brüchau 37,32

21. Parchau 40,30

22. Mannhausen 42,97

23. Rosperwenda 45,57

24. Bandau 52,49

25. Gräfenhainichen 52,50

26. Wüstenjerichow 56,23