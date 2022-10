Die Musik- und Kunstschule Stendal feiert drei Jubiläen

Mit Klassik, Jazz und Pop sowie Ballett, Malen und Schminken haben sich die Teilnehmer am Sonnabend (8. Oktober) bis in die Nacht amüsiert.

„All The Small Things“ – die Jugendband spielte drei alte Rocktitel, darunter „Smells Like Teen Spirit“ von Nirvana.

Stendal - Auf den Fluren, in den Räumen, im Hinterhof und im Ballettsaal: Überall schwebten in der Musik- und Kunstschule klassische, rockige und jazzige Klänge durch die Luft. Im Kunstsaal übten sich Mädchen und Jungen an Video- und ganz normaler Malkunst. Mit zweieinhalbjähriger Verspätung wurden am Samstag in der Stendaler Poststraße gleich drei Jubiläen gefeiert: 25 Jahre Adam-Ileborgh-Haus, 25 Jahre Kunstbereich und 25 Jahre Förderkreis der Musik- und Kunstschule.