Die Stadträte in Stendal schauen der Stendaler Wohnungsbaugesellschaft besonders auf die Finger.

Geht bei den städtischen Tochtergesellschaften in Stendal alles mit rechten Dingen zu? Einige Stadträte nehmen die Finanzen genauer unter die Lupe.

Stendal - Die Stadt Stendal hat mehrere Tochtergesellschaften, deren Erfolg und Misserfolg sich auf den Geldbeutel der Verwaltung auswirkt. Damit alles mit rechten Dingen zugeht, erhalten Mitglieder des Stadtrates Einblicke in all das, was hinter verschlossenen Türen passiert.