Dorotty Szalma stellt ihre Pläne für Stendals Theater vor

Bei einem Besuch in der Volksstimme-Redaktion spricht Dorotty Szalma über das Renommee Stendals in der Theaterwelt, ihr Faible für mutige Geschichten und ihre frühere Karriere als rasende Reporterin.

Stendal - „Ich liebe die Altmark. Man kann hier frei atmen und die Altmärker sind sehr sympathische Leute“, schwärmt Dorotty Szalma über ihren neuen Wohnort. Obwohl sie erst ab September nächsten Jahres das Theater der Altmark (TdA) als Intendantin leiten wird, ist die Theatermacherin schon jetzt mit ihrer Familie nach Stendal gezogen. Eine gute Entscheidung, sagt sie, „denn so kann ich in Ruhe meine Mitarbeiter am Theater und die Leute in der Stadt kennenlernen“.