Musik-Event Drei Bühnen beim Metal-Festival „Rock unter den Eichen“ in Bertingen

Das 17. Festival „Rock unter den Eichen“ in Bertingen (Bördekreis) wartet nach zweijähriger, coronabedingter Pause mit einigen Neuerungen auf. Am 22. und 23. Juni werden die großen Eichenbäume an der Alten Elbe wieder unter den Bässen der Metal-Szene erbeben. Die Musiker kommen unter anderem aus Brasilien und England.