Die Edeka-Filiale am Nordwall in Stendal wird ihre Türen für Kunden schließen. Betreiberin Bianka Dorbritz erklärt den Grund und räumt mit Gerüchten auf.

Edeka-Filiale in Stendal schließt: Das ist der Grund

Leere Regale im Edeka am Nordwall in Stendal.

Stendal - Nachdem die ehemalige Betreiberin der Edeka-Filiale am Nordwall in Stendal ihren Abschied verkündet hat, haben Gerüchte die Runde gemacht, dass das Geschäft schließen wird. In Teilen ist das wahr.