Ein Entwicklungskonzept für Tangerhütte liegt weiter auf Eis

Tangerhütte - Aktuell tut sich nichts in Sachen eines Integrierten gemeindlichen Entwicklungskonzeptes (IGEK) für Tangerhütte, das monierte Rita Platte (WG Altmark-Elbe) jetzt im Stadtrat in Tangerhütte. Bereits im Februar dieses Jahres hatte der Stadtrat beschlossen, das Aufstellen eines Integrierten Gemeindlichen Entwicklungskonzeptes (IGEK) in die Beratungen aufzunehmen, erinnerte sie.