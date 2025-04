Seit mehr als 30 Jahren betreibt Heidrun Frobel den Eine-Welt-Laden in Stendal. Was es dort zu finden gibt und wie sie sich für mehr Gerechtigkeit einsetzt.

Eine-Welt-Laden in Stendal: Farbenfrohe Ware für eine faire Welt

Stendal - Bunte Körbe und Schalen, glitzernde Deko-Objekte sowie Kaffee, Tee und Schokolade in den verschiedensten Sorten. Im Eine-Welt-Laden in Stendal werden Produkte aus aller Welt angeboten. Für die Serie „Engagiert für meine Stadt“, in Kooperation mit der Freiwilligen-Agentur Altmark, hat sich die Volksstimme mit der Betreiberin Heidrun Frobel getroffen und erfahren, warum es nicht selbstverständlich ist, dass die Hansestadt einen solchen Laden sein Eigen nennen darf.