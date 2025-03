So wichtig ist die Freiwilligen-Agentur Altmark fürs Ehrenamt in Stendal

Stendal. - Bei David Messner und Dörthe Müller kommt alles zusammen. Die beiden Mitarbeiter der Freiwilligen-Agentur Altmark beraten und koordinieren diejenigen, die sich in Stendal und Umgebung engagieren wollen. Diese Menschen möchte die Volksstimme in Kooperation mit der Freiwilligen-Agentur in der Serie „Engagiert für meine Stadt“ vorstellen. Zum Auftakt wird ein Blick auf den Verein mit Sitz in der Kleinen Markthalle in Stendal geworfen.