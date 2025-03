Tangermünde. - Wer schon immer einmal hinter die Kulissen des Tangermünder Ruderclubs (TRC) schauen wollte, hat am 17. Mai die Gelegenheit dazu. An diesem Tag bieten die aktiven Ruderer – Männer, Frauen, Kinder und Jugendlichen – einen Einblick in ihr Trainingsreich und gleichzeitig auch in das Vereinsleben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.