Stendal - Stendal ist um einen restaurierten Schatz reicher. Sechs Jahre hat es gedauert, nun ist der Altar in der Marienkirche fertig. Das Heiligtum aus dem Jahr 1471 enthält laut Restaurator Andreas Mieth eine Darstellung von Maria, bei der selbst Denkmalpfleger des Landes gesagt haben, dass sie so etwas noch nie gesehen haben.