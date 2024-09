Der Wasserstand der Elbe steigt. Die Fähre in Arneburg hat den Betrieb bereits eingestellt.

Hochwasser in Osteuropa

Auf einem Parkplatz an der Elbe in Pirna (Sachsen) wird vor Hochwasser gewarnt. In wenigen Tagen kommt die Welle im Kreis Stendal an.

Stendal/Tangermünde. - Das Elbe-Hochwasser kommt. In Tschechien gibt es einen ersten bestätigten Todesfall. In Sachsen gilt die zweithöchste Alarmstufe. In wenigen Tagen wird die Welle den Landkreis Stendal erreichen.

In Schöna, dem ersten deutschen Pegel an der tschechischen Grenze, hatte die Elbe am Montag, 16. September, um 15.45 Uhr einen Wasserstand von 618 Zentimetern. Von dort benötigen die Wassermassen etwa vier bis fünf Tage, bis sie den Landkreis Stendal erreichen.

Überflutungen im Kreis Stendal zum Wochenende erwartet

Bürger sollten sich zum Wochenende mindestens auf Überflutungen der Elbwiesen und landwirtschaftlicher Flächen sowie Verkehrsbehinderungen einstellen. Die Fähre Arneburg hat ihren Betrieb am Montag wegen steigender Wasserstände eingestellt, informiert die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck.

Erst ab einem Pegelstand von 700 Zentimetern wird für den Landkreis Stendal die höchste Alarmstufe (4) ausgerufen. Ab dieser Höhe ist nach Angaben des Landesbetriebs für Hochwasserschutz die Standsicherheit der Deiche gefährdet. Deiche können überströmt werden, und vom Hochwasser bedrohte Gebiete werden evakuiert.

Der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft hat noch keine amtliche Hochwasserwarnung herausgegeben. Derzeit gilt noch eine Vorwarnung vor einem mittleren Elbe-Hochwasser.