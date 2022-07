Elektromobilität trifft Geschichte: Neue Ladesäule neben historischer Bockwindmühle in der Altmark

Wer elektrisch unterstützt auf dem Elberadweg durch Grieben kommt, der kann künftig an der historischen Bockwindmühle in Grieben (Tangerhütte) sein E-Bike, das Handy oder andere technische Geräte aufladen. Kostenfrei. Die Ladesäule wird von den Stadtwerken Stendal betreut und die übernehmen auch die Stromkosten.

Die neue Ladesäule rechts am Backhaus in Grieben. Im Hintergrund die historische Bockwindmühle.

Grieben - Mit der neuen E-Bike-Ladesäule am Backhaus der Griebener Bockwindmühle kommt neuer Wind in den Ort an der Elbe. Denn Nachfragen von Elektro-Fahrradfahrern, wo sie ihren Akku aufladen können, gebe es immer öfter, berichtet Ortsbürgermeisterin Rita Platte. Und die historische Bockwindmühle ist bei vielen ein beliebter Zwischenstopp.