Erzieher-Streik legt Kita in Stendal lahm

In Stendal hat der Erzieher-Streik der Gewerkschaften GEW und Verdi Wirkung gezeigt. Eine Kita traf der Ausstand besonders.

Die Mitarbeiterinnen der Kita Spatzennest aus Schönhausen beteiligten sich am Kita-Streik in Stendal. Sie forderten bessere Arbeitsbedingungen für Erzieher.

Stendal - Nicole Krämer zweifelte nicht eine Sekunde, ob sie an dem landesweiten Streik der Erzieher am Freitag teilnehmen sollte. Sie arbeitet in der Kita Spatzennest Schönhausen. Und eigentlich mag sie ihren Job. Nur drückten ihr die Arbeitsbedingungen zunehmend aufs Gemüt.