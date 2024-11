Börgitz/Staats - Fackeln und fantasievollen Laternen in Form von Dinos, Krabben, Pferden, Fischen, Fußbällen und Blumen: Kinder, Erwachsene und Großeltern erleuchten am Freitagabend, 15. November, von der Grundschule Börgitz über Staats und zurück die Straßen in den Stendaler Ortsteilen. Rund 400 Läufer und Schaulustige lauschen der Musik des Fanfarenzugs Lüderitz, der den Zug anführt. Auch in diesem Jahr hat wieder der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Uchtetal gemeinsam mit der Grundschule Börgitz ein Laternenfest organisiert.

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Uchtetal begleiteten den Laternenumzug, den ihr Förderverein gemeinsam mit der Grundschule Börgitz organisiert hatte. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Zwölf Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und vier Mitglieder der Jugendfeuerwehr begleiten den Zug mit Feuerwehrfahrzeugen und zu Fuß. Sie sperren die Straße und sorgen für Sicherheit unterwegs.

Nach dem Umzug lassen die Menschen aus Börgitz, Staats, Uchtspringe, Volgfelde und umliegenden Orten den Abend bei Bratwürstchen vom Grill, Waffeln und Getränken auf dem Schulhof der Grundschule Börgitz gemütlich ausklingen.

Fantasievolle Laternen begeisterten alle Generationen, die beim Laternenumzug zwischen Börgitz und Staats dabei waren. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Im Gebäude der Grundschule bieten Eltern und das Team um Schulleiterin Ines Pagels eine Tombola an. Zudem ist in den Klassenräumen zu sehen, was die Schüler im Unterricht erarbeitet haben. Auch weihnachtliche Dekoartikel sorgen für die passende Stimmung in der dunklen Jahreszeit.

„Wir freuen uns, dass die Beteiligung in diesem Jahr so groß ist. Es ist schön, so viele glückliche Kinder und Jugendliche zu sehen“, sagt David Bloser, Vorsitzender des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Uchtetal.