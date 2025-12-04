weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Stendal
    4. >

  4. Drohender Rauswurf: Großfamilie aus Stendal kämpft um Wohnung

Hiobsbotschaft vor Weihnachten Landgericht Stendal: Droht Familie mit sechs Kindern Rauswurf aus der Wohnung?

Familie Moratschke mit ihren sechs Kinder aus dem lange von Kakerlaken befallenen Haus in Stendal glaubte, sie hätte Ruhe. Das Landgericht Stendal kündigt eine Kehrtwende an. Verliert die Familie kurz vor Weihnachten ihr Zuhause?

Von Andreas König Aktualisiert: 05.12.2025, 11:14
Familie Moratschke mit fünf ihrer sechs Kinder soll aus ihrer Wohnung in der Lucas-Cranach-Straße in Stendal ausziehen, weil sie sich öffentlich über Kakerlaken und andere Misstände beschwert hatten. Das Amtgericht gab der Familie Recht, doch vor dem Landgericht sieht es jetzt anders aus.  
Familie Moratschke mit fünf ihrer sechs Kinder soll aus ihrer Wohnung in der Lucas-Cranach-Straße in Stendal ausziehen, weil sie sich öffentlich über Kakerlaken und andere Misstände beschwert hatten. Das Amtgericht gab der Familie Recht, doch vor dem Landgericht sieht es jetzt anders aus.   Foto: Moratschke

Stendal - „Wir müssen aus der Wohnung raus.“ Unter Tränen berichtet Franziska Moratschke aus Stendal von der neuesten Wendung im Rechtsstreit um ihre Wohnung in der Lucas-Cranach-Straße. Bekannt wurde das Haus wegen des starken Befalls mit Ungeziefer, unter anderem Kakerlaken.