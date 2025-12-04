Hiobsbotschaft vor Weihnachten Landgericht Stendal: Droht Familie mit sechs Kindern Rauswurf aus der Wohnung?
Familie Moratschke mit ihren sechs Kinder aus dem lange von Kakerlaken befallenen Haus in Stendal glaubte, sie hätte Ruhe. Das Landgericht Stendal kündigt eine Kehrtwende an. Verliert die Familie kurz vor Weihnachten ihr Zuhause?
Aktualisiert: 05.12.2025, 11:14
Stendal - „Wir müssen aus der Wohnung raus.“ Unter Tränen berichtet Franziska Moratschke aus Stendal von der neuesten Wendung im Rechtsstreit um ihre Wohnung in der Lucas-Cranach-Straße. Bekannt wurde das Haus wegen des starken Befalls mit Ungeziefer, unter anderem Kakerlaken.