Familie Moratschke mit fünf ihrer sechs Kinder soll aus ihrer Wohnung in der Lucas-Cranach-Straße in Stendal ausziehen, weil sie sich öffentlich über Kakerlaken und andere Misstände beschwert hatten. Das Amtgericht gab der Familie Recht, doch vor dem Landgericht sieht es jetzt anders aus.

Foto: Moratschke