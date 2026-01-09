weather schneefall
Magdeburg, Deutschland
  Beliebter Wohnort Tangermünde: Familien und Paare ziehen nach Tangermünde, Einwohnerzahl sinkt trotzdem

Beliebter Wohnort Tangermünde Familien und Paare ziehen nach Tangermünde, Einwohnerzahl sinkt trotzdem

Tangermünde ist ein beliebter Wohnort. Weshalb die Zahl der Bewohner trotzdem nicht nach oben geht.

Von Anke Hoffmeister 09.01.2026, 10:31
Statstik
Statstik Grafik

Tangermünde. - Tangermünder ist eine beliebte Adresse zum Wohnen. Junge Familien, aber auch Menschen, die ihren Lebensabend hier verbringen möchten, zieht es in die Stadt an der Elbe. Entsprechend groß ist die Nachfrage an Wohnraum, ebenso die Bauaktivität in verschiedenen Bereichen. Die Einwohnerzahlen spiegeln das allerdings nicht wider.