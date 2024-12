Jobs in der Altmark Fazit des Rückkehrertags in Stendal: „Hier lässt es sich besser leben“

Günstiges Wohnen, verfügbare Jobs: Immer mehr Menschen zieht es in die Altmark. Bei der Jobmesse „Rückkehrertag 2024“ in Stendal sind sich Besucher und Unternehmen einig, was die Region so lebenswert macht.