FCM-Legenden locken hunderte Besucher zu Benefiz-Spiel für den schwerkranken Nils

Knapp 600 zahlende Zuschauer sahen in Uchtspringe bei Stendal das Benefiz-Spiel zugunsten des an Muskelschwund leidenden Badingers Nils Knepper (18). Der gesamte Erlös aus der Spendenaktion kommt nun in einen Koffer mit Zahlenkombination und wird kurzfristig übergeben.

Uchtspringe/Badingen - „Als wir für das Benefiz-Spiel angefragt wurden, war es für uns eine Selbstverständlichkeit, hier herzukommen“, erklärte FCM-Mannschaftsleiter Jürgen Brennecke am Sonnabend in Uchtspringe. Und so lief die Traditionsmannschaft des 1. FC Magdeburg in der Heinz-Förster-Sportanlage ohne Antrittsprämie und mit Legenden wie Seguin, Streich und Stahmann auf.

Das Benefiz-Spiel hatten Ronny Buch und Mario Haberkorn von der Badinger Firma MED-i-VER („Medizinische intensive Versorgung) ins Leben gerufen. Sie kümmern sich um die tägliche Teilversorgung des schwer erkrankten Nils Knepper. Aufgrund des regelmäßigen Umganges mit Nils wissen Buch und Haberkorn um die Notwendigkeit eines neuen Fahrzeuges für Familie Knepper. Trotz des Fördergeldes werden für den Caddy Maxi mit Hochdach und Rampe noch 26.000 Euro benötigt. Mit dem Erlös aus dem Fußballspiel soll die Finanzierung erleichtert werden.

Nils ist der wahre Gewinner des FCM-Benefizspiels

Vor dem Spiel wurden von allen Beteiligten die sportlichen Ziele benannt. „Uchtspringe soll gewinnen“, stellte Nils Knepper fest. „Wir wollen unter zehn Gegentoren bleiben und selbst ein, zwei Tore schießen“, so Mario Haberkorn. Enrico Knepper wollte für seinen Sohn Nils unbedingt eine Bude machen. „Auch wenn wir in die Jahre gekommen sind, ist der Ehrgeiz zum Gewinnen immer noch da“, sagteJoachim Streich.

Die Gewinner standen aber bereits vor dem Anpfiff fest. Es waren Nils Knepper und seine Familie, die kaum Worte für die große Unterstützung fanden. „Wir sind sprachlos und überwältigt“, erklärte Susette Knepper für die Badinger Familie. Gewinner waren auch Ronny Buch und Mario Haberkorn, die mit knapp 600 zahlenden Zuschauern und etlichen Sponsoren aus der Region für ihr Engagement belohnt wurden. Die Kicker vom 1. FC Magdeburg überreichten eine Vielzahl von Geschenken an Nils Knepper. Darunter ein Trikot mit allen Spieler-Unterschriften. Ein zweites Trikot dieser Art ging in der Halbzeitpause in die Versteigerung und brachte 160 Euro ein. Ralf Strittmatter aus Vinzelberg hatte das Trikot im Auftrag seiner Ehefrau Steffi ersteigert.

Ralf Strittmatter aus Vinzelberg ersteigerte das FCM-Trikot im Auftrag seiner Ehefrau Steffi für 160 Euro. Foto: Axel Junker

Weitere Präsente überreichte am Sonnabend Stefan Roggenthin für Medizin Uchtspringe. Zudem gab es von Maren Katzke und ihrem Sohn Malte im Namen des Badinger Forstunternehmens Maik Katzke einen Gutschein für die ersten 1000 Liter Diesel für das neue Familienfahrzeug. Bereits am Tag vor dem Benefiz-Spiel wurde Familie Knepperin Stendal mit einer Spende von 2500 Euro überrascht.

Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen in Stendal rühren Mutter zu Tränen

Von drei Pflegeeinrichtungen gingen die entsprechenden Schecks an Susette Knepper, die selbst Mitarbeiterin im Stendaler Pflegeheim „Am Springberg“ ist. „Wenn ich daran denke, kommen mir immer noch die Tränen“, sagte sie am Sonnabend.

Der Erlös aus der gesamten Spenden-Aktion für Nils Knepper wird nun von den Organisatoren in einen Koffer mit Zahlenkombination gepackt und noch in dieser Woche übergeben.