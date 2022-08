Jubiläum Ferchland und Grieben feiern 300 Jahre Fährverbindung mit Höhen und Tiefen

Groß und Klein feierten den 300. Geburtstag der Fährverbindung Ferchland-Grieben und für viele hat diese Elbquerung eine ganz persönliche Bedeutung. Dass man so in Feierlaune war, hatte auch mit der Stilllegung 2020 und der Wiederinbetriebnahme 2021 nach massiven Protesten in der Region zu tun. Die Menschen, die damals vor Ort waren, feierten auch jetzt tüchtig mit.