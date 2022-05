Ferien: Freizeitmöglichkeiten in Stendal, Salzwedel und der restlichen Altmark

Die Ferien haben begonnen. Doch was können Familien in der Altmark unternehmen? Der Altmärkische Regionalmarketing- und Tourismusverband gibt einen Überblick – auch für Aktivitäten abseits der Ferien.

Im ZÖNU in Buch können Kinder und Jugendliche die Natur spielerisch entdecken – zum Beispiel beim Filzen.

Altmark (vs/mn) - Bewegung, frische Luft und Neues entdecken. Kleine und große Wasserratten, Unternehmungslustige und Wissenshungrige kommen in der Altmark voll auf ihre Kosten. Gerade bei den vielseitigen Aktivitäten im Freien genießen Familien die gesunde altmärkische Luft und kurbeln zum Beispiel durch Kneippen ihr Immunsystem zusätzlich an. Der Altmärkische Regionalmarketing- und Tourismusverband (ART) präsentiert in einer Mitteilung, welche vielseitigen Spielräume die Altmark zu bieten hat.