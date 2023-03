Stendal - Wegen Bauarbeiten auf der hochbelasteten Strecke Hannover-Berlin müssen sich Bahnreisende zwischen 1. April und 1. Juli auf Umleitungen und längere Fahrzeiten einstellen. Vom 1. April bis 5. Mai betreffen die Bauarbeiten die Fernverkehrszüge in Richtung Berlin, vom 6. Mai bis 1. Juli die Züge Richtung Hannover, teilte die Deutsche Bahn am 10. März mit.

Folgende Fahrplananpassungen sind vom 1. April bis 5. Mai vorgesehen: Die Züge der stündlichen ICE-Linie Köln/Düsseldorf-Hannover-Berlin, der zweistündlichen ICE-Linie Frankfurt-Kassel-Göttingen-Braunschweig-Berlin und der IC-Linie Amsterdam–Hannover–Berlin werden in Richtung Berlin über Magdeburg (mit Halt) umgeleitet. Bis zu 60 Minuten längere Fahrzeiten müssen eingeplant werden. Die Halte in Wolfsburg, Stendal und Berlin-Spandau entfallen. Die Züge von Berlin in Richtung Hannover und in Richtung Göttingen verkehren weitgehend ohne Einschränkungen.

Zwischen Hannover und Stendal richtet die DB einen Pendelverkehr mit Halt in Wolfsburg ein. In Stendal besteht Anschluss an RE-Züge von und nach Berlin. Die ICE-Sprinter Berlin–Köln–Bonn entfallen während der Modernisierungsarbeiten in beiden Richtungen. Die ICE-Züge der Linie Stralsund–Berlin–Hannover–Köln verkehren eingeschränkt nur auf den Abschnitten Stralsund–Berlin Südkreuz sowie Hannover–Köln.

Bei den geplanten Arbeiten handelt es sich um die Erneuerung der Gleis- und Weichenanlagen im Abschnitt Wustermark–Bamme. Weichen werden von Grund auf überarbeitet und auf mehr als 30 Kilometern die Schienen gewechselt.

In Berlin modernisiert die Bahn im Mai und Juni zudem die feste Fahrbahn der Berliner Stadtbahn. Vom 11. Mai bis 25. Mai sowie vom 9. Juni bis zum 1. Juli ist der Fern- und Regionalverkehr zwischen Berlin Hauptbahnhof und Berlin Ostbahnhof unterbrochen. Die Berliner Fernbahnhöfe werden von allen Fernverkehrszügen erreicht, teilweise kommt es aber zu abweichenden Strecken und Anfangs-/Endbahnhöfen.