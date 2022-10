Festgottesdienst in Stendal: Wie Luther auf heutige Impfgegner reagieren würde

Beim Festgottesdienst zum Reformationstag in der Marienkirche Stendal spricht Superintendent Michael Kleemann vor vollen Bänken.

Stendal - Am Reformationstag haben die Hansestadt Stendal und die Evangelische Stadtgemeinde Stendal zum traditionellen Cordatusempfang in den Festsaal des Stendaler Rathauses eingeladen. Dem Empfang war ein Festgottesdienst mit einer Predigt von Regionalbischöfin Bettina Schlauraff und einem beeindruckenden Auftritt von SDLbrassissimo, dem Blechbläserensemble der Kunst- und Musikschule, in der St. Marienkirche vorangegangen.