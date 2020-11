Vermutlich Brandstiftung in der Altmark: Bei Eintreffen der Ortsfeuerwehren aus Stendal, Döbbelin, Insel und Tornau brannte ein Strohmiete.

Döbbelin (vs) l Am Montag (30. November) hat es gegen 0:45 Uhr am Montag an der ICE-Strecke bei Döbbelin gebrannt. Bei Eintreffen der vier Ortsfeuerwehren aus Stendal, Döbbelin, Insel und Tornau brannte ein Strohmiete. Es handelt sich nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr vermutlich um Brandstiftung. Der Besitzer zog die brennenden Strohballen mit einem Radlader auseinander.

Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Polizei ermittelt.