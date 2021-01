In Stendal hat ein Peugot gebrannt. Foto: Frank Krug

Am Sonntagabend hat es in Stendal in der Roonstraße gebrannt. Betroffen war ein Peugeot.

Stendal (vs) l In Stendal ist am Sonntag (24. Januar) ein Feuer ausgebrochen. Gegen 22 Uhr war demnach in der Roonstraße ein Auto der Marke Peugeot in Brand geraten. Das Feuer wurde rechtzeitig entdeckt, dennoch wurde das Auto dabei stark beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

