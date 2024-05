Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bittkau. - Die Feuerwehr in Bittkau steht in den Startlöchern für ihren 100. Geburtstag am Sonnabend, 22. Juni, dieses Jahres. Trotz allen Trubels luden die Bittkauer jetzt noch einmal den ganzen Zug Elbe in ihr vor vier Jahren eingeweihtes Domizil ein und gaben einen Überblick über Technik und Entwicklung der Wehren der Region.