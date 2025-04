Freiwillige Feuerwehr Stendal und der Förderverein organisieren wieder die Party mit Volksfest-Charakter. Was die Besucher am 30. April und 1. Mai erwartet.

Feuerwehr Stendal lädt zum Tanz in den Mai und Tag der offenen Tür

Mehr als 2.000 Besucher kamen im vergangenen Jahr zum Tanz in den Mai der Freiwilligen Feuerwehr Stendal.

Stendal - DJ, Bühne, Licht, Getränke, Verpflegung: Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Stendal und des Fördervereins stecken mitten in den Vorbereitungen für zwei Großveranstaltungen. Worauf sich die Besucher am 30. April beim „Tanz in den Mai“ und dem „Tag der offenen Tür“ freuen können.

Mehr als 2.000 Altmärker tanzten 2024 auf dem Gelände vor der Feuerwache in der Von-Schill-Straße in den Mai. Kinder der Kita Nordspatzen präsentieren wie im Vorjahr um 18 Uhr ein Musikstück, bevor die Stendaler Kameraden den Maibaum aufstellen.

Auf gute Stimmung können sich die Altmärker beim Tanz in den Mai auf dem Gelände an der Von-Schill-Straße freuen. Foto: Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Stendal

Nach dem Fackelumzug um 18.30 Uhr entzündet Ortswehrleiter Norman Höfel um 19 Uhr das Maifeuer. Dann kann nach Herzenslust gefeiert und zur Musik von DJ Kotte von Neuer Deutscher Welle über Ost-Klassiker bis zu aktuellen Hits auf dem Hof getanzt werden.

Tanz in den Mai bei der Feuerwehr Stendal 2025

„Aufgrund der erhöhten Sicherheitsanforderungen von Land und Stadt entstehen ein höherer Aufwand und höhere Kosten“, erklärt Fördervereinsvorsitzender Klaus-Werner Höppner. Der Eintritt erhöht sich nach 25 Jahren erstmals von einem auf zwei Euro. Bezahlt werden kann nur mit Wertmarken. Für Verpflegung ist gesorgt: Es werden Getränke, Cocktails, Bowle, Waffeln, Eis, Gegrilltes und Schwein am Spieß angeboten.

Zum Tag der offenen Tür begrüßen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Stendal auf dem Gelände an der Von-Schill-Straße Besucher mit einem bunten Programm. Foto: Feuerwehr-Förderverein

Traditionell öffnet die Feuerwache am 1. Mail ihre Tore für Besucher. Der Tag der offenen Tür startet um 10.45 Uhr mit dem öffentlichen Appell und Beförderungen. Einen Blick in die Umkleiden und Werkstätten können Interessierte bei einer Führung durch das Feuerwehrgerätehaus ab 11.15 Uhr werfen. Von 11 bis 15 Uhr zeigen die Feuerwehrleute Fahrzeuge und Geräte. Mitarbeiter des Landkreises Stendal bauen Zelte auf und erklären, was bei einem Massenanfall von Verletzten zu tun ist.

Stendaler Ortswehr lädt zum Tag der offenen Tür ein

Die Polizei gestaltet ebenfalls eine Station. Für Kinder und Jugendliche gibt es Wasserspiele, eine Hüpfburg und eine Schätzfrage. Die Kinderfeuerwehr zeigt um 11.45 Uhr, was sie gelernt hat, die Jugendfeuerwehr um 12.30 Uhr.

Die Erwachsenen führen um 13 Uhr eine technische Hilfeleistung vor und um 13.30 Uhr, was bei einem Brand zu tun ist, erklärt Ortswehrleiter Norman Höfel. Für Getränke, Grillgut, Kuchen, Suppe mit Bockwurst, Popcorn, Zuckerwatte und Eis ist gesorgt. Der Erlös der Veranstaltungen kommt allen Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Stendal zugute.