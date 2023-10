Am Morgen des 6. Oktober, kam es beim Arneburger Zellstoffwerk Mercer zu einer Havarie, einschließlich Feuerwehreinsatz. Peressigsäure, eine in hohen Konzentrationen brennbare und explosive Substanz, war ausgetreten.

Arneburg - Gefahrstoffalarm im Zellstoffwerk in Arneburg im Kreis Stendal am Freitagmorgen: Aus einem Lagerbehälter in der Zellstoffproduktion tritt Peressigsäure aus. Diese Substanz wird als Bleichmittel verwendet und kann unter bestimmten Umständen explodieren.