Worauf sich Besucher bei der traditionellen Veranstaltung an der Feuerwache an der Von-Schill-Straße 3 in Stendal am Sonnabend 11. Januar 2025 freuen können.

In diesem Jahr findet das traditionelle Weihnachtsbaumverbrennen der Freiwilligen Feuerwehr Stendal am Sonnabend, 11. Januar 2025 statt.

Stendal - Zum traditionellen Weihnachtsbaum-Verbrennen lädt der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Stendal mit Unterstützung der Ortswehr Stendal auch in diesem Jahr wieder ein. Worauf sich Besucher am Sonnabend, 11. Januar 2025 von 16 bis 20 Uhr auf dem Hof der Feuerwache an der Von-Schill-Straße 3 in Stendal freuen können.

Ab sofort können ausgediente Weihnachtsbäume auf dem Hof der Feuerwache im eingezäunten Bereich abgeladen - oder am Tag selbst mitgebracht werden. Dabei sollten die Bürger darauf achten, dass der Baum komplett abgeschmückt ist und sich keine Lametta-Reste, Kugeln oder sonstige Plastikrückstände daran befinden. Wer sein Tannengrün dorthin befördert, sollte ebenfalls darauf achten, dass keine blauen Säcke mit auf den Haufen geworden werden, bittet Ortswehrleiter Norman Höfel, der das Feuer zur Eröffnung um 16 Uhr entzünden wird.

Auf dem Hof der Freiwilligen Feuerwehr Stendal an der Von-Schill-Straße werden wieder Bäume für das traditionelle Weihnachtsbaum-Verbrennen gesammelt. Foto: Anna Lisa Oehlmann

„Wir können nur die Bäume verbrennen, die hier abgeladen werden. Die Bäume aus den Containern, die in der Stadt aufgestellt werden, bekommen wir nicht mehr“, erklärt Höfel. „Wir freuen uns über jeden Baum, der vorbeigebracht wird“, pflichtet ihm Fördervereinsvorsitzender Klaus-Werner Höppner bei. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

Die vielen helfenden Hände der 120 Mitglieder des Vereins zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Stendal werden für die Besucher einiges anbieten. In der Nähe des Schlauchturms können die Gäste Stockbrot über den Feuerschalen backen. An zwei Grillständen gibt es Bratwurst und Flammlachs. Auch für Getränke ist gesorgt. An einem Stand gibt es für extra für Kinder Waffeln, Zuckerwatte, Popcorn und Kinderpunsch. Die Einnahmen kommen der Arbeit der Ortswehr Stendal der Freiwilligen Feuerwehr zugute.