Feuerwehr rückt aus Hausbrand in Stendal-Stadtsee gelöscht und Schlimmeres verhindert

Zu einem Brand an der Pastor-Niemöller-Straße rückten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal am Sonntag, 19. Januar gegen 11 Uhr aus. Flammen und Rauch stiegen an einem Mehrfamilienhaus hoch.