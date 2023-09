Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal - Wo kommen die denn her? Das haben sich Spaziergänger beim Anblick der neuen schwimmenden Apparate auf dem Stadtsee in Stendal gefragt. Ebenso Stadträte, die bei der Sitzung des Hauptausschusses am Mittwoch diese Frage an Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) richteten. Und wissen wollten: Sind sie geliehen? Sind sie gekauft? Sieler blieb zumindest im öffentlichen Teil eine Antwort schuldig.