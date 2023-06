Flugplatz Fluglärm: In Stendal-Borstel fühlen sich Anwohner gestört

Anwohner in den umliegenden Dörfern des Flugplatzes Stendal-Borstel beschweren sich über unverhältnismäßigen Fluglärm. Doch welche Rechte haben Betroffene in puncto Lärmschutz? Und was müssen Flughafenbetreiber dafür tun?