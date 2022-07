Elterninitiative Förderverein in Tangerhütte plant drei Spielplätze und einen Adventsmarkt

Der Verein „Elterninitiative Kinderträume“ in Tangerhütte hat sich neu aufgestellt. Und er hat einiges vor. Gleich drei Spielplatzprojekte, davon zwei in kommunalen Kindertagesstätten, stehen auf der Agenda. Und der Familien-Adventsmarkt, der in den vergangenen Jahren coronabedingt ausfallen musste.