Freizeitläufer steuern den Fuchsberg bei Tangermünde an

Zum 35. Mal fiel am 1. Mai im Tangermünder Ortsteil Grobleben der Startschuss für den Fuchsberglauf. Fast 60 Teilnehmer zählte dieser kleine Traditionslauf.

Anke Hoffmeister - Nach einem wunderschönen Maifeuer am letzten Aprilabend begrüßten die Groblebener den Wonnemonat Mai mit ihrem traditionellen Fuchsberglauf. Zum 35. Mal fand er statt. Nach zwei Jahren gar nicht beziehungsweise in abgespeckter Variante freute sich Organisator Klaus Kosink, wieder in vollem Umfang die Fäden dafür ziehen zu dürfen.