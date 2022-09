Heizkosten Frieren oder ausziehen: Warmes Kulturhaus in Tangerhütte wird im Winter zu teuer

In Tangerhütte sollen Ratsversammlungen und Ausschusssitzungen in der Heizperiode nicht mehr im örtlichen Kulturhaus stattfinden. Hintergrund sind die Energiesparverordnung des Bundes und die immensen Heizkosten in dem ungedämmten, unsanierten Gebäude.