Jubiläum Früher Dorfschule, heute Kita mit eigenem Wald und Imkerei in Cobbel (Tangerhütte)

Die Kindertagesstätte in der Ortsmitte von Cobbel feiert am Freitag, 2. September, ihren 40. Geburtstag. Seit 20 Jahren nennt sie sich „Kita Sonnenkäfer“. Das Gebäude aber, in dem heute 42 Kinder betreut werden, war schon lange davor eine Bildungsstätte – die örtliche Dorfschule nämlich.